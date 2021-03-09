Ночь на 9 марта стала самой холодной с начала весны в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на вторник, 9 марта, стала самой холодной с начала календарной весны в столице, написал сайт RT.

«На текущий момент в Москве температура опустилась до -14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но тем не менее это уже самая низкая температура с начала календарной весны», — заметил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что большую часть европейской части нашей страны, Урала и Поволжья на нынешней неделе ожидают самые серьезные холодные аномалии. Жителей Москвы ждут морозы в 15-16 градусов, жителей Подмосковья — до -19 градусов.

По его словам, со среды, 10 марта, над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим. Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной.

«Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Морозами, которые запомнятся», — пояснил эксперт.

Дневные максимальные значения достигнут -10 градусов и в дальнейшем мороз усилится.