«Симпсонов» продлили еще на два сезона

Телеканал Fox продлил культовый мультсериал «Симпсоны» еще на два сезона. По завершении 34-го сезона, выход которого намечен на 2023 год, в мультсериале будет 757 эпизодов.

При этом юбилейный 700-й выпуск выйдет в эфир 21 марта этого года, сообщило издание Variety.

«Все в „Симпсонах“ очень рады, что их снова продлили, и мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения», — поделился планами создатель сериала Мэтт Гренинг. Его слова приводит «Газета.ru».

«Симпсоны» — это самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. На экраны шоу выходит с 1989 года. В сентябре прошлого года начался 32 сезон сериала.

Российский художник «Союзмультфильма» Прокопий Уляшов в декабре 2020-го решил перерисовать «Симпсонов» в стиле героев советских мультфильмов. В разговоре с «360» он отметил, что ему показалось забавным попробовать совместить несовместимое.