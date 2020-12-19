Художник «Союзмультфильма» перерисовал «Симпсонов» в стиле СССР

Российский художник «Союзмультфильма» Прокопий Иляшов перерисовал «Симпсонов» в стиле героев советских мультфильмов. В разговоре с «360» он отметил, что ему показалось забавным попробовать совместить несовместимое.

Время от времени в «Симпсонах» делают специальные заставки. За все время существования мультфильма вышло около 10 примеров таких «диванных заставок». Их рисуют приглашенные аниматоры — каждый в своем авторском стиле.

«И мне показалось забавным представить, что будет, если такие заставки сделают наши прославленные аниматоры 1980–1990-х годов. От такого совмещения несовместимого на первый взгляд получилась вот такая серия», — объяснил художник.

Ему пришлось для этого провести исследовательскую работу. Нужно было искать референсы для этих картинок, пересматривать заново мультфильмы. В итоге Иляшов понял, что на самом деле между отечественными мультфильмами и мировой анимацией не так уж много различий. Он подметил общие детали, черты.

До «Симпсонов» он уже смешивал некоторые вселенные. «Это уже становится визитной карточкой», — признался сотрудник «Союзмультфильма».

«У „Симпсонов“ и советских мультфильмов есть общие черты. Время, в которое они появились, было сломом традиций анимации и в РФ, и за рубежом. И там, и там определенный кризис существовал. И в это время начали приходить новые творцы, и, мне кажется, это очень роднит», — рассказал художник.

К тому же, если бы «Симпсоны» интересовали только американцев, в мире их бы не смотрели, считает Иляшов. Международная популярность этого сериала доказывает обратное. Каждый народ в том или ином уголке света находит что-то общее, потому что в «Симпсонах» все строится не только вокруг семьи. У них довольно развитый мир, огромное количество персонажей, локаций.

„Симпсоны“, при всем своем статусе мультфильма взрослого, мультфильма с необычным юмором, — очень универсальное шоу. И в этом секрет успеха по всему миру Прокопий Иляшов.

Иляшов опубликовал в Instаgrаm серию иллюстраций, посвященных семейству Симпсонов. На рисунках можно узнать работы Александра Татарского и Игоря Ковалева — авторов мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки», а также творчество Давида Черкасского, нарисовавшего «Остров сокровищ» и «Приключения Капитана Врунгеля». Помимо них, Иляшов обратился к материалам Эдуарда Назарова, известного кинокартинами «Жил-был пес» и «Принцесса и людоед».

«Симпсоны» отпраздновали 31-летие 17 декабря. Первый эпизод вышел в эфир в 1989 году.