Общество 05 декабря 2023, 22:25 Симоньян предложила платить россиянкам за отказ от абортов РИА «Новости»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила государству платить отказавшимся от аборта женщинам сразу после появления ребенка на свет. Таким мнением российская журналистка поделилась в видео для Telegram-канала «Кеосаян Daily».

Симоньян завела откровенный разговор с мужчинами, чтобы обсудить потенциальный запрет абортов в стране. По ее словам, женщины могли бы спокойно рожать детей, если бы в стране для этого были созданы все необходимые условия.

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Журналистка добавила, что сама она против абортов. При этом она не считает, что их запрет поможет спасти «многострадальную демографию» страны.

Симоньян отметила, что в жизни бывают разные ситуации, поэтому можно поощрить женщин на рождение ребенка. Она не исключила, что будущие матери могут передумать и не отдать потом малыше органам опеки.

«Но деньги все равно надо выплатить. Государство не обеднеет», — подчеркнула она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что аборт может окончательно лишить женщину возможности стать матерью. Искусственное прерывание беременности уже назвали одной из причин увеличения количества бесплодных пар в России. Матвиенко добавила, что необходимо донести всю информацию о последствиях аборта до женщин, которые обращаются к врачам.