Общество 04 декабря 2023, 17:15 Аборты назвали одной из причин роста числа бесплодных пар в России Матвиенко включила аборт в причину роста бесплодности россиянок РИА «Новости»

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Искусственное прерывание беременности может окончательно лишить женщину возможности стать матерью. Аборты стали одной из причин увеличения количества бесплодных пар в России. Как сообщила «Парламентская газета», с таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что сегодня главная задача донести информацию о последствиях аборта до женщин, которые обращаются к врачам.

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«Все надо объяснять — доступно, внятно, в форматах, которым женщины будут доверять. Главный ключ к госполитике в этом направлении — это убеждение, поддержка и конкретная помощь каждой женщине», — заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что цели криминализации абортов власти перед собой не ставят, так как подобный опыт привел к росту женской смертности.

«Точно по такому пути мы не пойдем», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что сейчас основная задача — сократить число показаний для проведения аборта до двух случаев: насилия над женщиной и невозможность выносить ребенка по медицинским показателям.

По словам Матвиенко, число абортов в России за последние пять лет снизилось, но общее число таких операций остается большим, поэтому эффективность этой работы необходимо продолжать.