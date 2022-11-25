25 ноября 2022, 12:22
Силуанов отказался считать Россию страной с нерыночной экономикой
Главы Минфина Силуанов: государство вмешивается в экономику РФ не больше, чем в странах ЕС
Россию нельзя назвать государством с нерыночной экономикой. Власти участвуют в ней не больше, чем в западных странах. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«Решение чисто политизировано, понятно, что у нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах», — отметил руководитель ведомства.
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Он подчеркнул, что российские власти поддерживают различные отрасли экономики, в том числе и пострадавшие во время пандемии коронавируса. Но помощь предприятиям и организациям оказывают на абсолютно рыночных основаниях, по образцу лучших мировых практик.
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Глава Минфина напомнил, что страны Запада стремятся причислить Россию к государствам с нерыночным характером экономики. Он порекомендовал им сначала сделать выводы о «рыночности и нерыночности» своих шагов.
В качестве примера Силуанов привел ограничения в торговле, введение санкций на предприятия. Министр подчеркнул, что подобные действия не являются рыночными методами работы и неприемлемы для ВТО.
Минфин РФ
Антон Силуанов
Экономика
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