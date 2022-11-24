Мир 24 ноября 2022, 13:12 «На полной скорости». ЕК заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций Глава Еврокомиссии Ляйен объявила, что ЕС работает над девятым пакетом санкций РИА «Новости»

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В Европе начали обсуждать девятый пакет антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила это на пресс-конференции в Финляндии, сообщил ТАСС.

«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала она.

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Газета Politico сообщила, что Еврокомиссия готовит новый список ограничений. Он затронет в основном российских граждан, чиновников и журналистов. Латвия, Литва, Эстония и Польша предложили также запретить России сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

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Экономист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский предположил, что новые ограничения наложат на физлиц и третьи страны. Евросоюз, по его мнению, понял, что любое решение против России нанесет вред самому альянсу и обогатит США.

Дипломаты стран Европы ранее обсудили потолок цен на российскую нефть. Они не смогли утвердить сумму — если Еврокомиссия предложила от 65 до 70 долларов за баррель, то Польша настояла на 30 долларах.