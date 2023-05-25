25 мая 2023, 15:08
Сильнейший ливень затопил ЖК в Новой Москве
ЖК «Солнцево парк» затопило после часового ливня в Новой Москве
Во Внуковском поселении Новой Москвы после сильного дождя затопило жилой комплекс «Солнцево парк» и близлежащие улицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ливневая система комплекса не справилась с потоками дождевой воды. По словам жильцов, вода текла по шахте лифта и внутридомовым электрощиткам до самого подвала.
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На улице прорвало трубы и затопило стоящие во дворе ЖК автомобили. Вода фонтаном била из люков.
Жители вызвали аварийно-спасательные службы. До их приезда пытались убрать воду из затопленных подъездов с помощью швабр.
Ранее москвичей предупредили о ливне, который продлится два дня. Согласно прогнозам синоптиков, в столице выпадет почти треть месячной нормы осадков.
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