Общество 25 мая 2023, 15:08 Сильнейший ливень затопил ЖК в Новой Москве ЖК «Солнцево парк» затопило после часового ливня в Новой Москве

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Во Внуковском поселении Новой Москвы после сильного дождя затопило жилой комплекс «Солнцево парк» и близлежащие улицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ливневая система комплекса не справилась с потоками дождевой воды. По словам жильцов, вода текла по шахте лифта и внутридомовым электрощиткам до самого подвала.

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На улице прорвало трубы и затопило стоящие во дворе ЖК автомобили. Вода фонтаном била из люков.

Жители вызвали аварийно-спасательные службы. До их приезда пытались убрать воду из затопленных подъездов с помощью швабр.

Ранее москвичей предупредили о ливне, который продлится два дня. Согласно прогнозам синоптиков, в столице выпадет почти треть месячной нормы осадков.