Общество 22 мая 2023, 12:31 Москва «поплывет» в ближайшие сутки Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за двое суток Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице ожидается ливень, который продлится два дня. Выпадет почти треть месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью начнется дождь. Ливень будет идти до завтрашнего вечера. Выпадет до 19 миллиметров осадков, уточнили в источнике.

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На улицах города будут дежурить бригады Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосводосток».

Специалисты рассказали, куда обращаться жителям, если они заметят места обильного скопления воды. Например, позвонить в диспетчерские службы: управу, префектуру района, единый центр или ГБУ «Гормост».

Также можно написать в социальные сети «Мосводостока». Дежурные оперативно отреагируют на заявку и прибудут на место.

Ранее Гидрометцентр сообщил о грозовом циклоне, который пришел в Москву и останется здесь на три дня. Вместе с ним горожан ожидает и похолодание. Самой холодной станет ночь со среды на четверг: температура воздуха снизится до +9 градусов.

Также специалисты предупредили и водителей о необходимости избегать опасных маневров на дорогах. Дело в том, что туман снизит видимость проезжей части.