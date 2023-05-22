22 мая 2023, 12:31
Москва «поплывет» в ближайшие сутки
Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за двое суток
В столице ожидается ливень, который продлится два дня. Выпадет почти треть месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью начнется дождь. Ливень будет идти до завтрашнего вечера. Выпадет до 19 миллиметров осадков, уточнили в источнике.
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На улицах города будут дежурить бригады Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосводосток».
Специалисты рассказали, куда обращаться жителям, если они заметят места обильного скопления воды. Например, позвонить в диспетчерские службы: управу, префектуру района, единый центр или ГБУ «Гормост».
Также можно написать в социальные сети «Мосводостока». Дежурные оперативно отреагируют на заявку и прибудут на место.
Ранее Гидрометцентр сообщил о грозовом циклоне, который пришел в Москву и останется здесь на три дня. Вместе с ним горожан ожидает и похолодание. Самой холодной станет ночь со среды на четверг: температура воздуха снизится до +9 градусов.
Также специалисты предупредили и водителей о необходимости избегать опасных маневров на дорогах. Дело в том, что туман снизит видимость проезжей части.
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