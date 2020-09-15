Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

«Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства», — приводит агентство текст сообщения министерства.

Согласно новому закону, поддержку государства в размере 450 тысяч рублей смогут получить многодетные семьи, которые решили купить в кредит долю в праве общей собственности на жилье.

Выплату получат и те, кто ранее не смог этого сделать, так как указанные в кредитном договоре цели не попадали под условия программы.

Ранее правительство России одобрило субсидии на погашение части ипотеки многодетных семей. На эти цели направили 11,8 миллиарда рублей. Это одна из мер для улучшения демографической ситуации в стране. Господдержку получат не менее 26 тысяч семей.