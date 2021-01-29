Жителям Владивостока рекомендовали сидеть дома из-за шторма
Рекомендации жителям города дал мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого процитировала пресс-служба администрации.
«Ситуация сложная, сейчас все силы дорожной службы брошены на уборку города от снега. Необходимо, чтобы улицы были максимально освобождены от личного автотранспорта», — сказал градоначальник.
Работодателей он попросил, по возможности, перевести сотрудников на удаленный режим работы или дать им выходной. Детей Гуменюк тоже предложил оставить дома.
«Несмотря на то, что школы и детские сады будут работать, просьба к родителям — оставьте детей дома, прогулом неявка на уроки считаться не будет», — подчеркнул мэр.
Синоптики предупредили, что снег во Владивостоке будет валить до утра пятницы. Непогоду сопровождает сильный ветер. Во многих районах города поднялась метель, и существенно ухудшилась видимость.
В Приморье на 28–29 января объявили штормовое предупреждение. В регионе может выпасть до полутора месячной нормы осадков.