Более 60 жителей Владивостока за сутки травмировались из-за гололеда

Во Владивостоке за последние сутки из-за непогоды пострадали 65 жителей города. С ушибами и вывихами они обратились в травмпункты днем 26 января и ночью 27 января.

Основные жалобы — на вывихи и ушибы конечностей, удары головой при падении. Как пишет PrimaMedia со ссылкой на Министерство здравоохранения Приморского края, на голову одному из пострадавших упала сосулька. Одного обратившегося к медикам после падения на обледеневшую дорогу госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. Остальные пациенты с травмами легкой и средней степени тяжести получили медицинскую помощь и были отправлены на амбулаторное лечение.

Улицы Владивостока превратились в каток 27 января после мокрого снега и понижения температуры. Из-за льда на дорогах в городе зарегистрировано множество аварий. Сложная обстановка и на тротуарах, пешеходы с трудом передвигались по обледенелым участкам.

В ноябре в Приморье ледяной дождь стал причиной отключения на неделю электричества в некоторых районах региона. Перестали работать станции, которые подают воду и отопление. В крае ввели режим ЧС. Позже возбудили уголовное дело из-за падения опор ЛЭП во Владивостоке.