Общество 02 января 2023, 07:49 Шведский экономист назвал три причины стойкости экономики России Экономист Беккер: энергоресурсы и действия ЦБ помогли России противостоять санкциям Запада

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Российская экономика оказалась устойчива к серьезному санкционному давлению со стороны западных стран благодаря успешной торговле энергоресурсами и действиям Центрального банка. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер.

«Москва по-прежнему много зарабатывает на продаже газа и нефти. Также с отличной стороны проявил себя Центральный банк, который благодаря взвешенным действиям сумел справиться с кризисом», — отметил он.

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По словам Беккера, также России помог опыт прошлых экономических кризисов.

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«В российской истории уже были периоды кризиса 1998 года, 2008–2009 годов, а также сильное падение стоимости нефти в 2014 году. Пусть общий ВВП упал до 10%, но Россия сумела справиться с потерями от санкций лучше, чем это предсказывали многие специалисты», — заключил экономист.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что России также нипочем санкции в спорте. При этом она заявила, что на международную арену отечественные спортсмены все равно однажды вернутся.