31 декабря 2022, 21:34
Тарасова заявила, что Россия справляется с санкциями
Тренер Тарасова: Мы справляемся с санкциями
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российский спорт адаптировался к санкциям. Федерация фигурного катания (ФФККР) поддерживает и спортсменов, и тренерский состав. Такое мнение она выразила в интервью со «Спорт-Экспрессом».
«Справилась ли Россия с санкциями в фигурном катании? Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях», — отметила она.
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Тарасова поблагодарила федерацию за помощь, которая организовывает соревнования и сборы. Накануне заслуженный тренер подвела итоги уходящего года. По ее мнению, лучшей фигуристкой является Елизавета Туктамышева. Она показала невероятный профессиональный рост и впечатляющие результаты на льду.
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Российские фигуристки с 1 марта не могут принимать участие в соревнованиях по решению Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение организация приняла по рекомендации Международного олимпийского комитета. Кроме того, Всемирная федерация керлинга наложила на российских керлингистов аналогичные санкции.
Санкции
Татьяна Тарасова
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