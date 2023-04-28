Подмосковье 28 апреля 2023, 10:59 Подмосковное управление безопасности предупредило жителей о новом виде мошенничества в онлайн-торговле Unsplash

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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с возвратами из популярных онлайн-магазинов. Злоумышленники выдают себя за сотрудников известных маркетплейсов и просят вернуть «неправильно зачисленные» средства.

Схема мошенничества такова: сначала преступники взламывают сайт популярного интернет-магазина, а затем делают рассылку клиентам с просьбой вернуть деньги за возврат товара, который был якобы ошибочно оформлен. Далее жертве присылают сообщение с реквизитами мошенников и необходимой суммой.

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ГУРБ Подмосковья призывает проявлять бдительность и повышенное внимание. Нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представились, личные сведения, данные банковской карты, коды из SMS и секретные слова. Это грозит серьезными потерями и ущербом.

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