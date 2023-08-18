Общество 18 августа 2023, 20:48 Штрафы за утечку данных посчитали необоснованно высокими Минэкономики предложило уменьшить оборотные штрафы за утечки данных Freepik

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Минэкономразвития предложило уменьшить оборотные штрафы, которые хотят ввести за утечку персональных данных. В отзыве на законопроект размер штрафа до 500 миллионов рублей назвали неоправданно высоким, сообщил РБК.

Законопроект предполагает, что размер штрафа будет зависеть от масштаба утечки. Если она коснулась менее 10 тысяч человек, штраф составит до пяти миллионов рублей. Если в Сеть утекли данные до 100 тысяч лиц — компании придется заплатить до 10 миллионов рублей. За более крупную утечку — до 15 миллионов.

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При повторном нарушении с компании хотят взимать штраф до 3% выручки за календарный год, но не более 500 миллионов рублей.

Специалисты Минэкономики посчитали, что увеличение штрафов в 100 раз недостаточно обосновано.

В начале августа зампредседателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести специальный знак «ненадежного оператора персональных данных» для маркировки компаний, допустивших утечку данных пользователей.