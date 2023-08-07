Власть 07 августа 2023, 09:30 Госдума предложила маркировать компании, допустившие утечку персональных данных Зампред ГД Чернышов предложил маркировать компании, допустившие утечки данных Freepik

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Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внедрить специальный знак «ненадежного оператора персональных данных» для компаний, допустивших утечки. Парламентарий направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщил ТАСС.

Предполагается, что потенциальные клиенты смогут сразу понять, стоит ли доверять той или иной компании. В первую очередь появление графического знака «ненадежный оператор» поможет повысить информированность «особо уязвимых категорий» — несовершеннолетних и пожилых жителей. Операторы же будут вынуждены уделять защите персональных данных более пристальное внимание, чтобы не потерять репутацию и клиентов.

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При этом зампред Госдумы подчеркнул, что утечки случаются и из крупнейших российских компаний, работающих в разных сферах: от доставки продуктов до образования и медицины.

По закону, вступившему в силу прошлой осенью, операторы обязаны направлять в Роскомнадзор данные обо всех фактах утечек персональной информации и результатах внутренней проверки.