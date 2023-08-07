07 августа 2023, 09:30
Госдума предложила маркировать компании, допустившие утечку персональных данных
Зампред ГД Чернышов предложил маркировать компании, допустившие утечки данных
Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внедрить специальный знак «ненадежного оператора персональных данных» для компаний, допустивших утечки. Парламентарий направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщил ТАСС.
Предполагается, что потенциальные клиенты смогут сразу понять, стоит ли доверять той или иной компании. В первую очередь появление графического знака «ненадежный оператор» поможет повысить информированность «особо уязвимых категорий» — несовершеннолетних и пожилых жителей. Операторы же будут вынуждены уделять защите персональных данных более пристальное внимание, чтобы не потерять репутацию и клиентов.
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При этом зампред Госдумы подчеркнул, что утечки случаются и из крупнейших российских компаний, работающих в разных сферах: от доставки продуктов до образования и медицины.
По закону, вступившему в силу прошлой осенью, операторы обязаны направлять в Роскомнадзор данные обо всех фактах утечек персональной информации и результатах внутренней проверки.
Госдума РФ
Бизнес
Утечки данных
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