Штрафы за отсутствие масок и перчаток в Москве останутся прежними

С 1 июня в Москве обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим. К появлению новых штрафов это не приведет, но и ранее установленные никуда не денутся.

Поездка без маски и перчаток в городском общественном транспорте обойдется в пять тысяч рублей, как и раньше. Если режим нарушен в помещениях, в том числе в магазине, то оштрафуют на четыре тысячи. Об этом ТАСС напомнил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

«С 1 июня жители должны носить маски в любых местах вне дома: по пути в магазин или на работу, на прогулках, при занятиях спортом на свежем воздухе», — подчеркнул он.

Данчиков еще раз обратил внимание, что при посещении любых помещений человек должен быть не только в маске, но и в перчатках. За нарушение установленных требований могут привлечь к административной ответственности. Она предусмотрена столичным Кодексом.

«Когда мы все вместе выходим на улицу в средствах индивидуальной защиты, мы друг друга защищаем», — сказал чиновник.

Человек может болеть бессимптомно. Ношение маски и перчаток в транспорте, в магазинах и на работе снижает риск заразить друг друга. Данчиков заметил, что такая практика уже стала общемировой.

Москвичам смягчили введенные ранее ограничения, но часть из них до сих пор в силе. На территории города введен режим повышенной готовности, в рамках которого запрещены массовые мероприятия.

В Москве с начала эпидемии подтвердили 175 829 случаев COVID-19. За последние сутки их стало больше на 2332. Полностью выздоровели 74 725 жителей столицы, скончались 2330.