Москвичам напомнили о запрете на массовые мероприятия

Несмотря на отмену некоторых ограничений, самоизоляция и большинство правил продолжают действовать. Столичная полиция напомнила, что в городе все еще запрещено проводить массовые мероприятия.

«ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — сообщил столичный главк МВД.

Правоохранители отметили, что за подобные акции предусмотрен штраф, обязательные работы или административный арест. Всех жителей столицы попросили не участвовать в незаконных мероприятиях, так как нарушителей ждет привлечение к ответственности.

Причиной такого напоминания стали появляющиеся в соцсетях призывы прийти на несанкционированные акции в центре Москвы. Ранее полицейские задержали нескольких журналистов за одиночные пикеты.

Начиная с 1 июня в Москве можно будет гулять по определенному графику и ходить в непродовольственные магазины. При этом для всех жителей продлили режим самоизоляции до 14 июня, во время которого необходимо носить маски, перчатки и оформлять пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.