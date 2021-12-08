Верховный суд разрешил выписывать штрафы за отсутствие маски по фотографии

Верховный суд РФ разрешил выписывать штрафы за отсутствие на лице маски по фотографии и протоколу — без расследования. Это стало понятно из постановления коллегии суда по административным правонарушениям.

Суд рассмотрел жалобу представителей продуктового магазина, находящегося в районе Москвы Люблино. В него нанесла визит управа района с одной из проверок, ее работник заметил продавца без маски, написало РИА «Новости».

На организацию составили протокол по административной статье, предполагающей штраф в сто тысяч рублей — «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». В магазине с таким обвинением не согласились и решили оспорить его в Верховном суде, не приняв решение районного. Основная претензия заключалась в том, что в районном суде не провели экспертизу и не стали допрашивать понятых.

Верховный суд России, напротив, принял решение нижней инстанции и согласился с ее выводами, приписав, что в данном случае в экспертизе нет необходимости. Фотографию из торгового зала признали достоверной и сочли ее достаточным доказательством.