Предложение повысить штрафы за оскорбление судей объяснили инфляцией

Существующие штрафы за оскорбление судей в России уже устарели. В условии сегодняшних цен необходимо восстановить справедливость. Об этом «360» сказал депутат Госдумы Евгений Федоров, комментируя свою инициативу.

«Мы видим, что те штрафы, которые были за оскорбление судей, они просто устарели, потому что уже другая цена денег с момента принятия этого решения. Соответственно, надо их, что называется, восстановить их справедливость с точки зрения сегодняшнего паритета цен <…> с поправкой на инфляцию», — пояснил Федоров.

Собеседник добавил, что сейчас в нашей стране наметилась общая тенденция пренебрежения национальным судебным институтом, поэтому штрафы необходимо повысить.

Ранее Федоров направил главе МВД России письмо с предложением повысить штрафы за оскорбление судьи или присяжного заседателя в два раза — с 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что действующий штраф за грубость в адрес судьи ввели в России еще в 2003 году. С тех пор экономическая ситуация в стране изменилась.