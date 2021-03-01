Штраф за оскорбление судей предложили увеличить в России

Депутат Госдумы Евгений Федоров написал главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо с предложением увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя в два раза. Парламентарий напомнил, что во время последних громких разбирательств обвиняемые оскорбляли судей и других участников процесса.

Федоров отметил, что действующий штраф — 200 тысяч рублей — за грубость в адрес судьи ввели в России еще в 2003 году. С тех пор экономическая ситуация в стране изменилась.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в часть вторую статьи 297 УК России в части увеличения предельного размера штрафа за оскорбление судьи с 200 до 400 тысяч рублей», — приводит RT текст письма депутата.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах. Теперь за неподчинение силовикам или нарушение порядка финансирования публичных акций придется выложить от двух до четырех тысяч рублей. Ранее — от 500 до 1000 рублей. Еще новый закон предусматривает 15 суток ареста или 120 часов обязательных работ.