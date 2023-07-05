Общество 05 июля 2023, 03:34 Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры вырастут в 5 раз «Известия»: штрафы за недопуск газовщиков в квартиры вырастут до 10 тысяч рублей РИА «Новости»

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Правительство поддержало законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Вместо одной-двух тысяч рублей нарушители будут платить от пяти до 10 тысяч рублей, написали «Известия».

Для должностных лиц штраф вырастет до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей. Штрафовать будут за уклонение от подписания договора техобслуживания и ремонте газового оборудования. Так законодатели хотят снизить число аварий, связанных с бытовым газом.

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В марте 2023 года был принят закон, обзывающий жильцов подписать договор с той организацией, с которой сотрудничает УК. До этого люди могли пользоваться услугами любой компании. В итоге 10-50% квартир не имели никаких соглашений и не проверялись годами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион с 1 января 2024 года перейдет на новую схему техобслуживания газового оборудования в домах. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».