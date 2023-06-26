Подмосковье 26 июня 2023, 19:50 Андрей Воробьев: Подмосковье перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года

Читать 360tv в

С 1 января 2024 года Московская область перейдет на новую схему техобслуживания газового оборудования в домах. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По словам главы Подмосковья, в регионе более двух миллионов квартир с газовым оборудованием. Каждой из них важно уделить внимание, заключить договоры на техобслуживание и объяснить, как часто будут проходить проверки.

Реклама

«Сейчас в Подмосковье есть несколько сотен компаний, которые обслуживают газовое оборудование. К сожалению, не все выполняют свою работу добросовестно. Поэтому, передав права одной организации, мы повысим контроль за качеством. Это поможет избежать трагедий, несчастных случаев и защитит от мошенников», — уточнил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, техобслуживание газового оборудования проводится ежегодно. За 20 дней до старта этого на электронную почту владельца помещения придут уведомления. Также УК разместят оповещения на информационных щитах.

Воробьев напомнил, что важно с понимаем относиться к работе газовщиков. От этого зависит жизнь собственника жилья и его владельцев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».