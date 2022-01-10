Штрафы за нарушение тишины ночью предложили внести в КоАП

Штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время предложили внести в КоАП. Такой законопроект направил на заключение в правительство глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщила газета «Известия».

Законодательством некоторых российских субъектов установлен запрет и административная ответственность за совершение таких правонарушений. Однако, как сказано в пояснительной записке к документу, процесс привлечения к ответственности с участием не только полиции, но и других должностных лиц «довольно сложен и слишком растянут по времени». В итоге все больше людей, которые нарушают тишину ночью, уходят от ответственности.

Депутат предложил ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение, которые для обычных россиян составят от 2,5 до пяти тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить за нарушение запрета от 10 до 20 тысяч рублей. Юридические лица за это правонарушение ждет штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Начиная с 2022 года инспекторы ГИБДД будут определять водителей, которые подозреваются в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, с помощью экспресс-тестов. Они призваны исключить субъективную оценку сотрудников и возможные временные затраты. «360» попытался разобраться, как это нововведение будет работать.