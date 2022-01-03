Пьяным за рулем быть все сложнее. Новые экспресс-тесты на алкоголь заменят «трубочки»?

Начиная с 2022 года инспекторы ГИБДД будут избавлены от необходимости обнюхивать водителей, которые подозреваются в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Помогут им в этом экспресс-тесты, которые призваны исключить субъективную оценку сотрудников и возможные временные затраты. «360» попытался разобраться, как это нововведение будет работать.

Нынешний закон регламентирует, что полицейский при определении у водителя алкогольного опьянения должен приглашать его на прохождение процедуры освидетельствования путем продувки алкотестера. Если водитель отказывается признавать выданные результаты, его ждет следующий шаг — поездка в медицинское учреждение, где будет точно установлено состояние водителя по анализу мочи или крови. Такие правила прописаны в ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП.

Как будет работать экспресс-тест?

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «360» пояснил, что от обычной «трубочки» экспресс-тесты отличаются «примерно всем». По его словам, речь идет лишь о так называемом предварительном тестировании.

Это замена носа инспектора. Сейчас он вас останавливает и так вот нюхает. Для того, чтобы исключить этот субъективный процесс нюхания и дальнейших действий, вводится подобная система Петр Шкуматов.

Он объяснил, что от участия в экспресс-тестировании водитель вполне может отказаться без каких-либо последствий. Однако предупредил, что это будет основанием для прохождения процедуры освидетельствования при помощи алкотестера.

«Экспресс-тест может быть ложноположительным, он ни на что не влияет. Это показатели не являются основанием для лишения прав. Водитель сначала пройдет освидетельствование на месте, а если водитель не поверит показаниям, то поедет в больницу, вот и все. Экспресс-тесты — замена носу инспекторов», — заключил Шкуматов.

Упростит работу сотрудникам ГИБДД

Как объяснил РБК глава Госавтоинспекции Михаил Черников, экспресс-тест позволит «моментально индексировать водителей с признаками опьянения и не тратить время на оформление процедуры медосвидетельствования».

Сама процедура будет включать в себя продувку в прибор. Отличие от стандартного алкотестера в том, что на нем нет мундштука. Если у водителя не выявят признаков опьянения, он сможет спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс.

Напомним, за езду в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.