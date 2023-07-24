Общество 24 июля 2023, 04:03 Штрафы с частных камер за нарушение ПДД предложили отменить в Госдуме — СМИ Ura.ru: штрафы с частных дорожных камер за нарушение ПДД могут признать недействительными РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы и сенаторы от партии ЛДПР предложили признать недействительными штрафы за нарушение ПДД, сделанные частными передвижными камерами. В соответствующем законопроекте предлагается учитывать только фото- и видеодоказательства нарушений с приборов, принадлежащих государству, написало Ura.ru.

«В целях защиты прав собственников (владельцев) транспортных средств законопроектом вносится изменение в статью 2.6 КоАП РФ, согласно которому работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи должны находиться исключительно в собственности Российской Федерации или субъекта РФ», — сказано в документе.

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Также предлагается установить, что определение мест установки камер остается за правительством. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с изданием отметил, что система фиксации правонарушений и наказаний за них должна быть исключительной прерогативой государства, а не коммерции.

«Предложенным законопроектом мы ни у кого ничего не забираем, не национализируем. Все остается, как есть. Но для формирования штрафов приниматься будут только материалы с тех приборов, которые принадлежат государству и им же контролируются», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают ввести закон об опасном вождении. По мнению парламентариев, агрессивных водителей на дорогах нужно укрощать по закону, чтобы снизить число аварий.