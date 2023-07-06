В Госдуме давно предлагают ввести закон об опасном вождении. По мнению парламентариев, агрессивных водителей на дорогах нужно укрощать по закону, чтобы снизить число аварий. Однако по некоторым причинам инициативу несколько раз отклоняли. Почему законопроект с десяток лет пылится в нижней палате и какие нюансы не позволяют ему вступить в силу — в материале «360».

Доказательства нарушений не будут основываться на словах и пустых обвинениях. Депутаты заверили, что фото- и видеофиксация — обязательное условие для привлечения гонщиков к ответственности.

Повторное нарушение будет караться штрафом от пяти до 10 тысяч или лишением водительских прав на срок до одного года, уточнил ТАСС . По словам авторов законопроекта, 80% всех аварий на дорогах происходят из-за опасной езды и безразличного отношения водителей к остальным участникам движения.

Депутаты предположили, что формулировка «опасное вождение» слишком размыта, чтобы вынести конкретную сумму штрафа или срока лишения прав.

Ранее в Госдуме обсуждали вопрос о введении подобного закона, но после первого чтения решили отложить инициативу в долгий ящик.

Парламентарии предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой главой: она предусматривает административный штраф за агрессивное вождение в размере пяти тысяч рублей.

«Больше 10 лет ЛДПР бьется за устранение угрозы, исходящей от агрессивных водителей. ЛДПР снова акцентирует внимание на необходимости устранения всех рисков и последствий агрессивного вождения», — подчеркнул он.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР посчитали необходимым ввести штрафы за опасное вождение, анонсировал в своем Telegram-канале глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2

Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев: как будут фиксировать правонарушения?

Опасное вождение — совокупность нарушений

Опасное вождение — совершенно не новая норма. Проблема законопроекта заключается в сложности доказательной базы. В предыдущие годы закон не вступил в силу, потому что каждая норма опасного вождения сама по себе — отдельное нарушение.

Агрессивным вождением называют совокупность нарушений. Если в законопроекте имеют в виду наболевшую тему «шашечек», активное перестраивание на дороге из ряда в ряд, то, по сути, каждый такой маневр — не нарушение ПДД.

Это будут расценивать как нарушение только в случае создания помех другим транспортным средствам: когда водитель заставил других участников дорожного движения изменить направление либо скорость движения.

РИА «Новости»

Сложности фиксации

С одной стороны, вся норма «бьется» о правила, и все вроде неплохо. Но есть нюансы. Представьте себе картинку в современной Москве: практически любое перестроение заставляет сбрасывать скорость рядом идущей машины в соседнем потоке. Все равно есть некая коммуникация между водителями, и это нормально.

Здесь возникают вопросы: если водитель в течение определенного времени совершил несколько перестроений, что в целом привело к изменению скорости движения потока, считается ли это опасным вождением? Как дорожные службы будут фиксировать такие «нарушения»?

В документе не указано, как именно будет происходить фото- и видеофиксация. Неясно, будет ли это записываться на видеорегистратор водителя, или же случайный прохожий сможет снимать это на телефон, что, кстати, в своем роде достаточно опасно.

РИА «Новости»

Пока что мне не удалось увидеть никаких уникальных нововведений с точки зрения фиксации правонарушения в законопроекте. Очень много моментов, которые все еще ждут детальной проработки. Целый их ряд превращает эту норму в некий столовый прибор, лежащий в кухонном ящике.

В свое время мне удалось поучаствовать в проекте подготовки к Олимпиаде в 2018 году, и у нас были специальные видеорегистраторы, которые не подразумевали вмешательство в их деятельность. Запрещали редактировать или как-то видоизменять запись. Видео всегда опломбировали, чтобы показать подлинность кадров.

Это делали для того, чтобы запись могли принимать в виде видеодоказательства, а не просто фиксации правонарушения. Со времен Олимпиады подобных видеорегистраторов я не встречал. Это были отдельные модели, которые давно не поставляют в Россию.

Кто будет отслеживать нарушения?

Мне, как водителю, сама норма опасного вождения достаточно понятна. Она начинает работать, когда есть так называемый возмутитель потока — человек, заставляющий своими действиями маневрировать и изменять скорость остальных участников движения.

Вернемся к нашумевшим «шашечкам». Как водитель может доказать, было ли это агрессивным вождением или вынужденным активным перестроением? Закон не запрещает автомобилистам перестраиваться из ряда в ряд. Я могу перестраиваться ровно столько, сколько считаю нужным, если не создам помех.

В Европе подобные правонарушения фиксируют специальные машины дорожной полиции. У сотрудников стоят именно те видеорегистраторы, записывающие конкретные доказательства.

В таком случае есть несколько решений: либо государство создает новую службу со знаком Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с непрерывным режимом контроля, либо доверяет это действие городской полиции. Однако как в таком случае будут вести учет — вопрос открытый.