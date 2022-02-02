Штрафы за зацепинг в России захотели увеличить в 40 раз

Штрафы за зацепинг на поездах планируют увеличить в России в 40 раз, сообщила газета «Известия». Законопроект об этом Госдума намерена рассмотреть 15 февраля.

Сейчас штраф за это правонарушение в России составляет 100 рублей, его предлагают установить его в пределах от двух до четырех тысяч рублей.

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. Четыре тысячи рублей против 100 — это уже совсем другая сумма», — отметил один из авторов законопроекта, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Правительство уже дало положительный отзыв на инициативу.

Мнение о необходимости усиления ответственности в большинстве фракций разделяют, но считают, что одного повышения штрафов недостаточно. Одновременно с этим зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов предлагает усилить разъяснительную работу с помощью социальных роликов о возможных последствиях таких действий.

Законопроект, как полагают эксперты, поддержат не только политики, но и общество.