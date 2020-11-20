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    20 ноября 2020, 21:25

    Штраф за превышение скорости может измениться

    Дарья Морозова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что может измениться штраф за быструю езду, и объяснил, при каких обстоятельствах. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
    Штраф за превышение скорости может измениться

    Он уточнил, что могут начать штрафовать за скорость более, чем 10 километров в час. Также Лысаков добавил, что такое возможно после проверки дорог. Их состояние должно соответствовать указанной скорости, а также камеры фиксации должны быть установлены в специальных местах.

    Ранее Российский Минтранс подготовил проект, в котором предлагает ограничить до 20 километров в час скорость гироскутеров и электросамокатов в России. Предусмотрено также введение новых дорожных знаков, регулирующих их движение.

    По словам замначальника Гоставтоинспекции МВД Николая Шеюхина, ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут зависеть от ширины тротуара и прочих факторов. Движение будет разрешено там, где оно безопасно для окружающих. Проект изменений готовят Минтранс и МВД.