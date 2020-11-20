Штраф за превышение скорости может измениться

Он уточнил, что могут начать штрафовать за скорость более, чем 10 километров в час. Также Лысаков добавил, что такое возможно после проверки дорог. Их состояние должно соответствовать указанной скорости, а также камеры фиксации должны быть установлены в специальных местах.

Ранее Российский Минтранс подготовил проект, в котором предлагает ограничить до 20 километров в час скорость гироскутеров и электросамокатов в России. Предусмотрено также введение новых дорожных знаков, регулирующих их движение.

По словам замначальника Гоставтоинспекции МВД Николая Шеюхина, ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут зависеть от ширины тротуара и прочих факторов. Движение будет разрешено там, где оно безопасно для окружающих. Проект изменений готовят Минтранс и МВД.