Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах

Российские власти увеличили штрафы за неповиновение силовым структурам, в том числе на митингах. Закон подписал президент Владимир Путин.

Речь идет о неподчинении требованиям сотрудников силовых ведомств и нарушении порядка финансирования публичных акций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За однократное нарушение штраф составит от двух до четырех тысяч рублей. Ранее — от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

Кроме повышения штрафов, вводится новый вид наказания — обязательные работы до 120 часов. За неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему придется заплатить штраф до четырех тысяч рублей, может быть наложен административный арест до 15 суток либо нарушителю нужно будет пройти обязательные работы на срок до 120 часов.

За повторное нарушение законного распоряжения или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях полагается штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо арест до 30 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее для обычных людей размер такого штрафа составлял пять тысяч рублей.

Помимо этого, за перечисление средств на проведение митинга лицом, не имеющим на это права, физлицам придется заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч, юридическим — от 50 до 100 тысяч.