Роскомнадзор: «Википедия» стала новой линией информационных атак на россиян

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» ограничить распространение недостоверной информации о спецоперации на Украине и действиях российской армии. Об этом сообщили на сайте ведомства.

РКН констатировал, что «Википедия» стала новой линией информационных атак на россиян. Авторы статей, размещенных на ресурсе, целенаправленно дезинформируют пользователей исключительно ложной информацией, продвигая антироссийскую интерпретацию событий.

Ведомство ранее уже направляло «Википедии» требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. Администрация ресурса до сих пор не выполнила его. Накануне РКН по заявлению Генпрокуратуры РФ вновь потребовал от «Википедии» ограничить распространение ложных сведений. В РКН напомнили, что неудаление противоправного контента может повлечь ответственность со штрафом до четырех миллионов рублей.

Ранее эксперт B&C Agency Иван Самойленко назвал несколько российских ресурсов, которые могут занять место «Википедии». При этом он исключил ее резкую блокировку в России.