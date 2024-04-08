Общество 08 апреля 2024, 00:31 Штраф за ковыряние в носу пришел жителю Махачкалы «Прямой эфир»: житель Махачкалы обжалует ошибочный штраф за ковыряние в носу Freepik

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Жителю Махачкалы пришел штраф от автоматической камеры видеонаблюдения. Система посчитала, что водитель разговаривает по телефону, но на снимке мужчина ковырял в носу. Об этом написал Telegram-канал «Прямой эфир».

Полицейские прислали мужчине кадр, на котором его рука находится у лица. Автоматическая система сочла, что водитель приложил к уху телефон. Однако на скрине с записи отчетливо видно, что человек за рулем ковыряет в носу.

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Водитель заявил, что он не разговаривал по телефону и теперь готовится обжаловать штраф в 1500 рублей.

Электросамокаты в Москве и Петербурге оснастят крупными номерами, которые легко смогут распознать камеры, фиксирующие нарушения ПДД. По номерам смогут быстро вычислить нарушителей.