Строительные леса покосились в центре Москвы из-за ветра

В Москве произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов. Покосившийся в форме буквы S объект заметили на Зубовской улице. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Надзорное ведомство начало проверку. Будет дана оценка на предмет соблюдения законодательства об охране труда и организации безопасности при строительных работах.

«Интерфакс» сообщил, что строительные леса в центре Москвы во вторник частично обрушились из-за шквалистого ветра. Это произошло на одном из объектов на углу улиц Зубовской и Льва Толстого. По предварительным данным, никто не пострадал. Источник агентства указал, что рабочие уже начали разбирать упавшие конструкции.

Источник: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

На снимках с места, опубликованных прокуратурой Москвы, можно заметить, что строительные леса частично обрушились. Конструкция сместилась, но не упала.

По прогнозам синоптиков центры погоды «Фобос», сегодня на Москву и Подмосковье обрушится штормовой ветер, вызванный циклоном «Бенедикт». Порывы могут достигать 23 метров в секунду.