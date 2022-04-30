Красную площадь начали готовить к параду Победы

На Красной площади в Москве продолжается подготовка к параду Победы. Механизированную колонну в этом году возглавит лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85, рассказали в Минобороны.

Всего по Красной площади пройдут 33 пеших расчета. В их состав войдут военнослужащие всех видов и родов войск ВС РФ, участники «Юнармии», курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества.

На параде Победы в Москве можно будет увидеть танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», бМП «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронемашины «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М».

Источник фото: Минобороны РФ

По главной площади страны проедут самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», РСЗО «Торнадо-Г», комплексы ПВО С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», пусковые установки ПГРК «Ярс». Появятся и робототехнические комплексы «Уран-9».

Источник фото: Минобороны РФ

Главная репетиция парада пройдет на Красной площади 7 мая. Сейчас там уже установили трибуны в цветах российского триколора, появились праздничные баннеры.