Шойгу предложил места для строительства новых сибирских городов

Новые сибирские города могут быть построены между Братском и Красноярском. Об этом в интервью РБК рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

По мнению министра, на территории между Братском и Красноярском предоставлены все возможности как для добычи, так и для глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства. Речь идет о промышленном центре с долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника».

Также в планах построить кластер «Алюминиевая долина», где поставят на производство продукцию высоких переделов по переработке алюминия. Министр обороны отметил, что около Лесосибирска может появиться кластер «Лес и строительные материалы», в районе Канска он предложил организовать углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в Южной Сибири есть возможность создавать масштабную добычу с более высоким переделом коксующегося угля. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что идея министра обороны о строительстве новых городов в Сибири так же важна, как и развитие уже существующих центров экономической и общественной жизни.

Помимо этого, министр отметил, что желающим переехать в Сибирь могут быть предоставлены некоторые льготы, например, «сибирская ипотека». Это мера поможет построить или благоустроить собственный дом.