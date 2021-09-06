Шойгу предложил организовать «сибирскую ипотеку» для желающих переехать в регион

Желающим переехать в Сибирь и заняться ее развитием могут быть предоставлены некоторые льготы, в частности «сибирская ипотека», считает глава Минобороны РФ и глава Русского географического общества Сергей Шойгу. Свое мнение он выразил в беседе с РБК.

«Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по „сибирской ипотеке“ благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое», — сказал Шойгу.

Эти и другие меры, по его словам, создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом на какую-то территорию новых людей, то есть потребителей, приходит бизнес для оказания им различных услуг. Это, как отметил министр, повышает уровень комфорта и приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению сферы услуг.

Он добавил, что «все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России».

По его словам, условия для людей, которые живут в Сибири, должны стать совсем иными.

«Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование», — заявил Шойгу.

Он отметил, что вместо «грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха», при этом они должны обеспечивать мобильность.