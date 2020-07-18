Шойгу обсудил обстановку в Закавказье с министром обороны Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил обстановку в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Министры провели телефонный разговор по инициативе представителей Баку.

Также Сергей Шойгу предупредил Гасанов о проведении проверки боевой готовности войск страны по указанию президента Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Шойгу уточнил, что мероприятие плановое и не связано с обстановкой на границе между Азербайджаном и Арменией.

Ранее сообщалось, что в России пройдет проверка боеготовности Южного и Западного округов. Запланированы 56 тактических учений. Проверка коснется формирований центрального подчинения, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и Воздушно-десантных войск. Шойгу подчеркнул, что на территориях, где действуют указанные войска, сохраняется угроза терроризма. Плюс важно подготовить военные силы к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020», запланированным на сентябрь текущего года.