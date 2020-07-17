Российские войска и соединения внезапно проверят на боеготовность

В России проведут внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщили в Минобороны РФ. Оценят боеготовность и отдельных подразделений.

Проверки пройдут среди формирований центрального подчинения, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, а также Воздушно-десантных войск. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, уточнил ТАСС.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в рамках проверки запланированы 56 тактических учений.

Мероприятия проводят, чтобы оценить способность военных обеспечивать безопасность на юго-западе РФ. Министр подчеркнул, что на этих территориях сохраняется серьезная угроза терроризма. Проверка также подготовит войска к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

В ноябре 2019 в акватории Средиземного моря прошли совместные учения ВМФ и ВКС России. Участие в проверке боевой готовности приняли более пяти кораблей и судов обеспечения. На маневры вышли корабли Черноморского и Балтийского флотов, ракетный комплекс «Бастион», авиация ВКС, тральные силы и боевые катера ЧФ.