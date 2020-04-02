Шнуров в стихах посоветовал запастись водкой из-за коронавируса

Лидер музыкальной группы «Ленинград» написал стихотворение, в котором призвал людей запасаться алкоголем во время карантина. В нем он заявил, что «затарился по уму», а кто скупал консервы — дураки.

Свое творчество он выложил в Instagram. Музыкант считает, что после Забайкалья продажу алкоголя запретят и в Санкт-Петербурге.

Опыт у меня, плюс в норме нервы.

Я затарился конкретно, по уму.

Тот дурак, кто покупал консервы,

Так закуска не полезет никому.

Забайкалье, скоро будет Питер.

Начали, закон типа блюдя.

Я предупреждал: бухло берите,

Это первое, что запретят людям.

Помимо этого, Шнуров предположил, что водка скоро значительно увеличится в цене. По его мнению, без еды прожить можно, а без алкоголя — нет.

Ранее Шнуров выдвинулся на довыборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Кроме него, на освободившееся кресло в городской парламент претендуют еще шесть человек.