Шнуров в стихах посоветовал запастись водкой из-за коронавируса
Лидер музыкальной группы «Ленинград» написал стихотворение, в котором призвал людей запасаться алкоголем во время карантина. В нем он заявил, что «затарился по уму», а кто скупал консервы — дураки.
Свое творчество он выложил в Instagram. Музыкант считает, что после Забайкалья продажу алкоголя запретят и в Санкт-Петербурге.
Опыт у меня, плюс в норме нервы.
Я затарился конкретно, по уму.
Тот дурак, кто покупал консервы,
Так закуска не полезет никому.
Забайкалье, скоро будет Питер.
Начали, закон типа блюдя.
Я предупреждал: бухло берите,
Это первое, что запретят людям.
Помимо этого, Шнуров предположил, что водка скоро значительно увеличится в цене. По его мнению, без еды прожить можно, а без алкоголя — нет.
Ранее Шнуров выдвинулся на довыборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Кроме него, на освободившееся кресло в городской парламент претендуют еще шесть человек.