    02 апреля 2020, 20:51

    Шнуров в стихах посоветовал запастись водкой из-за коронавируса

    Арина Гудилова

    Лидер музыкальной группы «Ленинград» написал стихотворение, в котором призвал людей запасаться алкоголем во время карантина. В нем он заявил, что «затарился по уму», а кто скупал консервы — дураки.
    Шнуров в стихах посоветовал запастись водкой из-за коронавируса

    Свое творчество он выложил в Instagram. Музыкант считает, что после Забайкалья продажу алкоголя запретят и в Санкт-Петербурге.

    Опыт у меня, плюс в норме нервы.

    Я затарился конкретно, по уму.

    Тот дурак, кто покупал консервы,

    Так закуска не полезет никому.

    Забайкалье, скоро будет Питер.

    Начали, закон типа блюдя.

    Я предупреждал: бухло берите,

    Это первое, что запретят людям.

    Помимо этого, Шнуров предположил, что водка скоро значительно увеличится в цене. По его мнению, без еды прожить можно, а без алкоголя — нет.

    Ранее Шнуров выдвинулся на довыборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Кроме него, на освободившееся кресло в городской парламент претендуют еще шесть человек.