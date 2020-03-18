Шнуров выдвинулся на довыборы в Заксобрание Петербурга

Кроме него на освободившееся кресло в городской парламент претендуют еще шесть человек.

В том числе глава муниципального образования «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский, глава Московского района Владимир Ушаков, заместитель главы муниципального образования «Автово» Илья Шмаков, бывший депутат Законодательного собрания пятого созыва Александр Кобринский, координатор партии ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин, а также Геннадий Денисов из КПРФ.

Список может еще пополнится, так как у кандидатов есть еще два дня на подачу документов. Место в Законодательном собрании Петербурга освободилось летом 2019 года, тогда скончался депутат от фракции «Единая Россия» Павел Зеленков.

Как напомнила «Газета.ru», довыборы в парламент Северной столицы пройдут 7 июня.

Об уходе лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в политику стало известно 20 февраля. Тогда лидер «Партии Роста» Борис Титов лично вручил ему партбилет. «Со мной будет явно веселей», — заявил артист во время партийного заседания.