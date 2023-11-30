Эксклюзив 30 ноября 2023, 15:52 Шлют письма от лица госорганов. Россиян предупредили о новом способе мошенничества Киберэксперт Курочкин: мошенники начали рассылать письма от лица госорганов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов россиян. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале сообщил, что российские сайты уберут кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1 декабря. На фоне таких нововведений от пользователей Сети и журналистов начали поступать вопросы по поводу использования электронной почты для входа на сайты.

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Злоумышленники тоже активизировались. Они начали рассылать россиянам сообщения от лица представителей государственных органов.

«Срочно меняйте почту. Вот вам ссылка на новую государственную почту: mail-x. То есть, регистрируйтесь и будет у вас связь», — привел примерный текст послания киберэксперт.

Многие пользователи будут заходить, регистрироваться и вводить свой обычный пароль, благодаря чему мошенники получат код от других сервисов и действующей почты, объяснил Курочкин.

«Люди очень часто используют один и тот же пароль, даже регистрируясь уже в другом сервисе. Вот поэтому мошенники шлют письма якобы от государственных органов», — предупредил специалист.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее предупредил, что злоумышленники все чаще выбирают детей в качестве своих потенциальных жертв. Одна из распространенных схем — отправка сообщения от лица известного блогера, который говорит ребенку о выигрыше приза и просит предоставить данный банковской карты для его получения.