Общество 24 ноября 2023, 05:51 Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей Юрист Соловьев: мошенники стали чаще обманывать детей Unsplash

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Мошенники все чаще стали выбирать детей в качестве своих потенциальных жертв. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники зачастую пользуются доверчивостью детей. Также они играют на их жажде поощрения и непонимании ценности денег. Одна из распространенных схем — оправка сообщения от лица известного блогера. Ребенку говорят, что он якобы выиграл приз и просят предоставить данные банковской карты для его получения.

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«В момент „получения“ выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», — пояснил юрист.

Он добавил, что это не единственный вариант для мошенников, желающих заполучить чужие деньги. Иногда они предлагают якобы легкий заработок через просмотр видео или участие в голосовании. В этом случае ребенка вынуждают прислать данные карты, чтобы «устроить» его на работу.