Брат 9-летней студентки МГУ окончил школу в восемь лет

Младший брат самой юной студентки МГУ окончил школу в восемь лет. Об этом отец семейства сообщил в социальной сети, написала kp.ru.

Мужчина опубликовал фотографию сына с лентой выпускника. Мальчик пошел на торжественную церемонию в черной футболке и шортах. Отец держит на руках почетную грамоту, где признаны заслуги его сына в обучении.

Таким образом, мальчик может побить рекорд сестры и поступить в высшее учебное заведение в восемь лет. Ранее его папа намекал, что ребенок получил высокие баллы по профильной математике, а значит, может поступить в мехмат на кибернетику или высшую математику.

В 2021 году восьмилетняя московская школьница сдала ЕГЭ и поступила на коммерческое отделение факультета психологии МГУ. Во время сдачи зимней сессии у семьи девочки возник конфликт с представителями факультета. Отец ребенка выразил мнение, что преподаватели специально не позволили его дочери успешно сдать экзамен.

Преподавали факультета сообщали, что испытывают серьезное давление со стороны семейства девятилетней студентки.