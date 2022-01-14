МГУ пожаловался на беспрецедентное давление со стороны семьи девятилетней студентки

В МГУ заявили о беспрецедентном давлении на факультет психологии со стороны семьи 9-летней студентки вуза. Родственники девочки, подчеркнули в университете, продолжают публиковать порочащую честь учебного учреждения информацию.

В публикациях, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета МГУ, содержатся не соответствующие действительности сведения. Они очерняют вуз, его сотрудников и студентов.

«Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е. В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», — отметили на психфаке МГУ.

На факультете подчеркнули, что конфиденциальность персональных данных не позволяет предать гласности полную картину происходящего, и этим «злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых».

«Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее», — уточнили в пресс-службе.

Факультет психологии призвал Тепляковых соблюдать нормы и устав МГУ.

Восьмилетняя московская школьница сдала ЕГЭ и поступила на коммерческое обучение на факультет психологии МГУ. Во время сдачи зимней сессии у семьи девочки возник конфликт с представителями факультета. Отец девочки заявил, что преподаватели специально «завалили» его ребенка не экзамене. Также сообщалось, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой факультета.

Ранее стало известно, что мужчина заявил о намерении отдать других своих детей в тот же вуз. Но сначала они должны немного подрасти. На каких именно факультетах он их видит, Тепляков не стал говорить. Он заверил, что у всех детей разные интересы и желание получать много знаний.