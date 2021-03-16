Школу КГБ собрались открыть в Новосибирске

Фонд президентских грантов РФ зарегистрировал заявку проекта «Дом Пионеров детской школы Народного КГБ». Его придумала новосибирская АНО «Культурно-творческий «Фестиваль мастера Руси».

Авторы идеи считают, что несанкционированные акции с привлечением несовершеннолетних «показывают как буржуазия пытается сдать Россию международной финансовой олигархии. Современные подростки запрограммированы на просмотр телевизора и интернета, считают создатели инициативы.

Создатели проекта уверяют, что через таких людей ведется антисоветская пропаганда. Они удручены, что обращения Народного КГБ ВСНВ СССР с программой по реализации «Перспективного образования» до сих пор не нашли отклика. По их мнению, дальнейшее игнорирование программы приведет к ухудшению качества человеческого фактора и благосостояния страны.

Развитие «идеологии «Человек человеку друг товарищ и брат»» планируется начать в помещении «Клуба имени Клары Цеткин». Утверждается, что этим займется некая организация «Народное КГБ СССР». Авторам проекта нужно 47,5 миллионов рублей на ремонт бывшего «ДК имени Клары Цеткин».

Глава «Культурно-творческого «Фестиваля мастера Руси», который подал заявку на проект, Иван Токарев объяснил, что пока не может раскрыть больше деталей проекта.

«Речь идет о госбезопасности, поэтому конкретики вы не увидите. Преподаватели уже есть. В рамках гранта это будет как дополнительное образование, а когда идея приживется, можно будет говорить о другом. Будут и практические, и теоретические занятия. Но я не расскажу», — сказал он изданию «Проект».