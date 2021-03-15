Школьный повар в Перми голой рукой положил салат в тарелку. Видео

В социальных сетях разошлось видео, на котором повар из якобы пермской школы голой рукой кладет из общей кастрюли салат в тарелку. Городской департамент образования начал проверять этот ролик.

«По изложенным фактам департаментом будет проведена проверка», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

На кадрах видно, что работник столовой якобы залезает в общую кастрюлю рукой без перчатки и выкладывает салат в тарелку. Авторы поста указали, что это произошло в школе №135 Перми. Мнения комментаторов под роликом разделились: кто-то заявил о грубейшем нарушении санитарных норм, а кто-то подчеркнул, что «миллион лет раскладывали голыми руками и был иммунитет».

Накануне девять подростков положили в больницы из-за отравления на турбазе в поселке Кратово Московской области. Прокуратура региона начала проверять обстоятельства произошедшего.