Прокуроры проверят отравление детей на турбазе в Подмосковье

Девять подростков положили в больницы из-за отравления на турбазе в поселке Кратово Московской области. Прокуроры проверят обстоятельства случившегося.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления подростков на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа Московской области», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

По предварительным данным, с жалобами на плохое самочувствие обратились девять несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Прокуроры оценят, как организация, которая кормила детей, соблюдала требования федерального закона.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы Подмосковья, детей отвезли в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский. Точной информации о причинах отравления детей пока нет.

На прошлой неделе более 140 учеников школы №128 Барнаула обратились к медикам с признаками отравления. Местные СМИ сообщили, что детей тошнило и рвало. Мать одного из заболевших предположила, что причиной плохого самочувствия школьников стала ротавирусная инфекция.