Школьница, забеременевшая в 13, родила

Школьница прославилась на всю страну своей ранней беременностью. В воскресенье стало известно, что 13-летняя девочка родила.

Видео после родов школьница опубликовала на своей странице в Instagram. На записи она рассказала о перенесенной боли, а также сообщила, что родилась девочка. По ее словам, роды прошли без осложнений. После осмотра девочку принесли молодой матери.

Ранее школьница выкладывала Stоriеs из больницы, куда она уехала после схваток. В своем аккаунте девочка часто делится с подписчиками подробностями личной жизни.

Школьница из Красноярска забеременела в 13 лет от 10-летнего мальчика. История получила большой резонанс среди общественности после выпуска программы Андрея Малахова. Следователи Красноярского края даже возбудили уголовное дело. Многие сомневались, что мальчик в 10 лет может оплодотворить женщину. Родители девочки сразу решили сохранить ребенка.

В школе рассказали, что девочка плохо учится и периодически хулиганит.