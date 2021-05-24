Пропавших две недели назад школьниц из алтайского интерната нашли живыми

Полицейские нашли двух девочек из школы-интерната Горно-Алтайска, которые пропали более недели назад. Дети живы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники полиции установили местонахождение двух несовершеннолетних девушек, которые 14 мая самовольно покинули стены школы-интерната № 1 для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей имени Георгия Жукова», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, 16-летних школьниц нашли на одной из городских улиц. С ними все в порядке, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Полицейские вернули девочек в интернат. Правоохранители сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства исчезновения воспитанниц интерната.

На прошлой неделе школьники из Горно-Алтайска пришли в роддом, чтобы поздравить свою учительницу с последним звонком. Они станцевали под окнами палаты и подарили педагогу цветы. Одна из учениц выложила видео с поздравлением в TikTok. Ролик собрал несколько миллионов просмотров. Учительница назвала это лучшим подарком в честь рождения сына.